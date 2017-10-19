Блогер: три года мы ждем камер, стоим в пробках и считаем трупы на дорогах и не требуем от депутатов изменить ситуацию

Аварии с жертвами, где пострадавшими становятся десятки людей, пробки, парализующие город, люди, добирающиеся до работы несколько часов, число жертв аварий на дорогах превышает потери в АТО. Корень зла всех этих вещей один и решение одно – простое и понятное, которое давно реализовано во всем мире и снова все упирается в парламент. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и политический обозреватель Сергей Фурса.
По его словам, выход из сложившейся патовой ситуации один – парламент наконец-то должен запустить камеры на дорогах. Как только люди начнут получать штрафы, а чем больше штрафы, тем лучше, тем быстрее они станут ездить прилично. Месяц высоких штрафов, которые придется платить, и мы не узнаем наши дороги. Никто не будет превышать, никто не будет выезжать на перекресток после красного света, никто не будет ездить по полосе общественного транспорта. Современные технологии способны убрать человеческий фактор и заставить людей ездить по правилам. Не сложно представить, что те же камеры смогут отлавливать и перевес и даже шумных мотоциклистов. Это просто, технологично и самое главное – это окупиться за первую неделю первыми штрафами и это спасет тысячи жизней.
Серей Фурса отмечает, что нужны всего два закона, условный закон «о парковках» и запуск камер легко снимет пробковые заторы, позволит развивать общественный транспорт, ведь автобус вдвойне приятен, когда он доезжает быстро, и позволит наконец развивать перехватывающие парковки и прочее, сделает города Украины нормальными городами.