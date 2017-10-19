Блогер: ганяти вечірнім містом під 200 км/год, «бикувати» з копами за будь-яких умов – ось це «по-дорослому»

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Відомий український блогер Єгор Губенко у своєму блозі пише про те, що перед поїздкою в Європу він більшість часу витрачає на вивчення тонкощів ПДР, правила паркування, порядок оплати проїзду. Блогер зазначає, що в Європі з порушеннями суворо, якщо «накосячиш» – випишуть доволі серйозний штраф.За словам Єгора Губенка, саме тому, переважна більшість німців, їдучи по трасі за 200 км/год і на старенькому «Форді» і на супер дорогому «Порше», побачивши знак початку населеного пункту, скидають до 50-60 км/год. «Саме тому, за два Euro Road Trip, а це близько 12 тисяч км: поліцейських бачив разів з 5, але радари та камери – кожні кілька кілометрів. Мені жодного разу ніхто фарами не блимнув: «що я поспішаю, прошу вступити дорогу». Навігатором користувався лише для розуміння напряму та проїзду розв'язок. Все інше – розмітка. Мене жодного разу не зупиняла поліція і я не сплатив жодного штрафу, тому що їхав за правилами», – розповів блоегр.Він зауважує, що дійсно, аварії і трагедії подібні Харківській, можуть статися будь-де, адже порушники є всюди і в тому ж Ляйпцигу можна спостерігати вечірній вуличний стріт-рейсінг, але, в Україні це системна повна «шиза». Вона не залежить від марки авто, статків водія і його класової приналежності. Їздити за правилами, паркуватись у відведених місцях, не перевищувати швидкість – «справа слабаків». Паркувати автівку будь-де, стартувати з світлофора, ганяти вечірнім містом під 200, «бикувати» з копами за будь-яких умов – ось це «по-дорослому».