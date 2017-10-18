Блогер: то, что происходит сегодня в ОРДЛО называется геноцид украинцев в оккупации

На оккупированной территории людям сложно жить из-за ряда понятных причин. Одна из них, не менее важная – цены на продукты. Несмотря на разницу в экономике, а именно – в выплатах пенсионерам, купить себе нормальную пищу для пожилых людей считается практически невыполнимой миссией.
Фашик Донецкий в своем блоге сообщил о ценовой ситуации в магазинах на Донбассе, исходя из его наблюдений слаживается весьма печальная картина. «Минимальная пенсия россиян около 11500 рублей (примерно 5300 грн) или в четыре раза выше, чем в Донецке» - заметил блогер в одном из своих постов. Несмотря на такие разительные показатели, лук в магазинах стоит более 20 грн, тогда как даже в России его стоимость не поднимается за отметку 40 рублей (около 18 грн). Такие же показатели отмечаются и на морковь, сахар и другие важные продукты.
Высокая стоимость товаров ничем не аргументирована оккупантами. Ценовая политика ясна всем украинцам – это очередной тихий геноцид, когда враг медленно пытается уничтожить свою жертву. Ко всему, оккупанты продолжают военные действия, и Донецк все еще находится в опасной зоне под выстрелами и взрывами.