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Блогер: дам совет Саакашвили, Рабиновичу и Таруте, как назвать партию, чтобы победить на выборах

Блогер: дам совет Саакашвили, Рабиновичу и Таруте, как назвать партию, чтобы победить на выборах
Как передает replyua.net, известный украинский блогер Андрей Алексин в своем блоге пишет о том, что самое трудное для новых или старых политиков – выдумать название для своей текущей партии. Поскольку партии у нас создают под любого политика с финансированием, даже у интересной дамы Савченко или поехавшей Монтян есть свои партии, - все названия уже давно заняты.

Андрей Алексин отмечает, поэтому, если Саакашвили или Рабинович, или, там, Тарута выдумывают под себя новую партию – креаклам приходится несладко: все эти «Рух нових сил», «За життя» с Рабиновичем или «Основа» с Тарутой – не запоминаются, не зовут, и не ведут. Все мы уже хорошо знаем, что был и тот же «Рух», и «Новые», и «Життя» основ и даже «Жінки за майбутнє»: лексика не бездонная бочка и людям уже приелись эти все синонимы, которые политики воруют друг у друга.

«Я думаю, будущее за неизбитыми названиями: можно назвать свою партию выдуманным, неслыханным именем – и тогда все станут ею интересоваться: партия «Алы-Балынь» или «Мбопа». Особенно, «Мбопа» звучит очень запоминающееся и интригует», – написал блогер.
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