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Волонтер: я таких людей за версту чую. Цель таких, как Саакашвили, – просто выбить кресло и сесть туда своей задницей

Волонтер: я таких людей за версту чую. Цель таких, как Саакашвили, – просто выбить кресло и сесть туда своей задницей
Как передает replyua.net, известная волонтер Наталья Юсупова в своем блоге пишет о том, что о политике она принципиально пишет крайне редко, потому что практически все политики в Украине не внушают доверия. Тем не менее, отмечает волонтер, на протест под «флагом» Саакашвили не пойдет, не потому что поддерживает Порошенко, а потому что беглый грузинский экс-президент – не лидер.

«Я людей чую за версту и слушать пламенную болтовню «молодых реформаторов» я так же не намеренна, сплошная ложь, популизм и лицемерие. Все они одной грязью измазаны, вся их деятельность, всего лишь дорога к достижению поставленной цели, направленной на дальнейший грабеж нашей страны и народа. Эти сволочи, попавшие в политику на крови истинных патриотов так просто не остановятся, и сейчас они пытаются просто выбить кресло и сесть туда своей задницей», – написала Наталья Юсупова.

Волонтер уверена, что выход з сложившейся ситуации один – ждать выборов, осталось недолго, хотя выбора, как такового в принципе и нет. Одни и те же лица, под измененными названиями. Выход может быть только лишь в ответственности населения в вопросе выбора кандидатов, лучик света надо вытащить из тьмы, он среди нас, он не в популистических речах и красивых словах, а в реальных действиях.
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