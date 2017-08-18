Дипломат: из УПЦ МП и УПЦ КП нужно делать единую церковь, а не запрещать Московский патриархат

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Известный украинский дипломат и блогер Богдан Яременко в своем блоге пишет о том, что он категорически не воспринимает запретов священнослужителям УПЦ МП служить капелланами в Нацгвардии. Как пишет дипломат, если дискриминацию самых священнослужителей УПЦ МП он бы еще как-то пережил, то дискриминация военнослужащих – прихожан УПЦ МП это уже перебор.«Может Нацгвардия в лице Авакова откажется от военнослужащих, которые являются прихожанами УПЦ МП? Вряд ли. Вопрос этот должен решаться на принципиально другом уровне. Если в условиях довоенных я был склонен согласиться с теми, кто проповедовал терпимость и невмешательство – выступали против вторжения государства в вопросы создания единой православной церкви в Украине, против искусственного ускорения процессов объединения, то в условиях войны все совершенно очевидно. Запретить УПЦ МП нельзя – написал Яременко.По его мнению, нужно создавать новую православную церковь, путем объединения существующих церквей и государство должно было бы организовать этот процесс. Ясно, что недовольные будут и в этом случае, но это уже будет другая история о противодействии со стороны церковных раскольников и агентуры Москвы канонической и официально зарегистрированной новой церковной институции.