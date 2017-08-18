Блогер назвал самое большое разочарование украинцев, начиная с 1992 года

Истории с Шабуниным, Саакашвили и сотни подобных им, которые произошли с начала Майдана, когда один за другим падают лицом в грязь те, на кого возлагались большие и малые надежды, показывают нам, что мы, ожидаемо, пошли неправильным путем. Когда-то давно нам сказали, что демократия и рыночная экономика – это две волшебные палочки, которые могут превратить жизнь людей в сказку. Это оказалось жестоким разочарованием. Может быть даже самым жестоким с 1992 года. Об этом в своем блоге пишет украинский блогер и журналист Алексей Заводюк, передает replyua.net.
По словам блогера, демократия и рыночная экономика – это всего лишь инструменты, которые можно использовать как во благо, так и во вред. Демократия и рыночная экономика работают только в том случае, если общество способно контролировать использование этих инструментов себе во благо.
Алексей Заводюк подчеркивает, что общество, желающие созидать и развиваться обязано освоить искусство контроля над общественными ресурсами. Если общество не контролирует бюджет, налоги, таможню и общественные ресурсы, значит это все будет контролировать кто-то другой. Мы наблюдаем это на примере той же России. Российское общество ослабло от денег, которыми их наградил Путин. Оно проявило слабость, соблазнившись нефтедолларами. Слабым оно стало задолго до войны, сейчас мы видим уже последствия той слабости.