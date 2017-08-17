Ляшко: встречайте на границе разжиревшего грузинского Януковича

Олег Ляшко, лидер Радикальной партии, подверг резкой критике заявление Михаила Саакашвили о том, что он собирается вернуться в Украину.
Как передает replyua.net, об этом политик написал на своей странице в Фейсбуке. Ляшко также поинтересовался, откуда у грузинского политика столько желания бороться именно за украинское гражданство, а не за грузинское, ведь родина Саакашвили – Грузия, а не Украина. «Потому что грузины своему бывшему президенту оценку дали, поэтому он к ним и не рвется, а прячется по всему миру», - ответил на свой вопрос Ляшко. Также он назвал Саакашвили «наркоманом и садистом», «обанкротившимся аферистом, считающим всех украинцев лохами».
«Послушайте, грузин, как садист и наркоман Саакашвили издевался над согражданами! Кто хочет веник в задницу – встречайте разжиревшего грузинского Януковича на границе!», - написал лидер радикалов. Напомним, что Саакашвили анонсировал свое возвращение в Украину. По его словам, он пересечет границу через пункт «Краковец» 10 сентября, и с ним «будут депутаты и журналисты».