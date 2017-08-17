Эксперт: Киеву придется провести расследование по поставкам двигателей в КНДР

Киев должен пригласить специалистов из Соединенных Штатов, чтобы провести совместное расследование по поставкам украинских двигателей в Северную Корею.
Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Твиттере написал Майкл Карпентер, бывший помощник замглавы Пентагона по вопросам Евразии и Украины. «Они должны пригласить американских экспертов, как минимум, чтобы те помогли исследовать эту ситуацию в пределах более длительного дополнительного расследования», - написал Карпентер. По его словам, Украине нужно исправить сложившую ситуацию, ведь речь идет о репутации страны, причем история появилась перед визитом в Украину Джеймса Мэттиса, министра обороны США. Карпентер отметил, что это не просто совпадение, ведь именно сейчас Соединенные Штаты серьезно подошли к вопросу предоставления Украине летального оружия.
«Мэттис прибудет туда на следующей неделе, и Украина хочет избавиться от этой проблемы», - добавил Карпентер. Напомним, что материал о поставках украинских двигателей в Северную Корею был размещен изданием Нью-Йорк Таймс.