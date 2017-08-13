Депутат рассказала, что больше всего удивляет в Украине американцев

Сотрудники Стэнфордского университета в США в разговоре с Еленой Сотник, депутатом от Самопомощи, заявили, что у них вызвала шок новость о том, что Украина до сих пор не ввела визовый режим с Россией.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Радио Свобода, Сотник отметила, что общалась с профессором университета, и он интересовался тем, по какой причине Украина не объявляет войну и не вводит визовый режим, если речь идет о стране-агрессоре. «Все были очень удивлены тем, что в Украине есть такая гибридная повестка дня. Я честно, откровенно говорила, что эта повестка дня в том числе навязывается и США, и ЕС. Но как на это смотрят эксперты? Они считают, что все же должна быть более жесткая позиция Украины», - подчеркнула депутат.
По ее словам, даже Кондолиза Райс ранее говорила о том, что в отношении страны-агрессора идет очень слабая позиция, и такими нерешительными действиями весь мир подталкивает Путина к новым агрессивным шагам.