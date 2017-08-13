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Журналист: после заявлений Трампа КНДР понизила свои ставки

Журналист: после заявлений Трампа КНДР понизила свои ставки
Как только Дональд Трамп начал повышать ставки, КНДР начала их снижать, и после того, как Трамп намекнул на авиаудары, Северная Корея перестала угрожать бомбардировкой США, а переключилась только на базу острова Гуам.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Эхо Москвы, такое мнение высказала Юлия Латынина, известная российская журналистка. По ее словам, с Северной Кореей совладать можно. «В XIX веке, конечно, эту Северную Корею давно бы уже из-за ее слабости завоевали и превратили в колонию. А сейчас она как колония нафиг никому не нужна, и даже, наоборот, Китай в страшном сне видит, что Северная Корея воссоединится с Южной и станет одним из конкурентов Китая», - отметила Латынина.

По ее словам, если все-таки Ким Чен Ын решится на бомбардировку военной базы, удар со стороны США будет незамедлительным, и в этом случае даже Китай не станет защищать Северную Корею. «Мы прекрасно понимаем, что США не нанесут удар первыми. Таким образом весь блеф Ким Чен Ына – он физически кончился», - добавила журналистка.
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