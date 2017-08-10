Славомиру Новаку повысили зарплату на 900 процентов

Исполняющему обязанности главы Укравтодора увеличили зарплату сразу на 900 процентов. Как информирует replyua.net, об этом журналист Сергей Мальнев написал на своей странице в Фейсбуке, а также он разместил соответствующий документ Министерства инфраструктуры.
«С учетом того, что в Польше министр транспорта Новак получал 3 тысячи долларов (около 80 тысяч гривен), вряд ли приехал бы в Украину на меньшую зарплату, получается, что как минимум в январе – феврале за счет надбавки в 900 процентов получал по 700 тысяч гривен», - отметил журналист. При этом в Министерстве инфраструктуры объяснили, что зарплата Новака выросла из-за различных надбавок – за интенсивность труда, за выполнение особо важной работы, а также за счет премии.
Ранее Владимир Омелян, глава министерства, заявлял о том, что зарплата Новака слишком низкая, если сравнить с тем, какие обязанности легли на его плечи. Также Омелян говорил, что Новак является совершенным профессионалом в своей должности.