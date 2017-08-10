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Славомиру Новаку повысили зарплату на 900 процентов

Славомиру Новаку повысили зарплату на 900 процентов
Исполняющему обязанности главы Укравтодора увеличили зарплату сразу на 900 процентов. Как информирует replyua.net, об этом журналист Сергей Мальнев написал на своей странице в Фейсбуке, а также он разместил соответствующий документ Министерства инфраструктуры.

«С учетом того, что в Польше министр транспорта Новак получал 3 тысячи долларов (около 80 тысяч гривен), вряд ли приехал бы в Украину на меньшую зарплату, получается, что как минимум в январе – феврале за счет надбавки в 900 процентов получал по 700 тысяч гривен», - отметил журналист. При этом в Министерстве инфраструктуры объяснили, что зарплата Новака выросла из-за различных надбавок – за интенсивность труда, за выполнение особо важной работы, а также за счет премии.

Ранее Владимир Омелян, глава министерства, заявлял о том, что зарплата Новака слишком низкая, если сравнить с тем, какие обязанности легли на его плечи. Также Омелян говорил, что Новак является совершенным профессионалом в своей должности.
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