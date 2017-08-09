валюта
СпецтемаВ Кремле всерьез нервничают, потому что помнят Афганистан 1986-го и американские «Stinger»

Георгий Тука: Балчун ушел, чтобы на его место пришел человек с «железными яйцами»

Георгий Тука: Балчун ушел, чтобы на его место пришел человек с «железными яйцами»
Глава правления «Укразалзницы» Войцех Балчун подал в отставку и многочисленные «эксперты» принялись рассказывать, какой же Балчун, оказывается, коррупционер. Об этом в своем блоге пишет заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. По его словам, при этом те же «эксперты» почему-то не называют фамилий легенд «Укрзализницы» - двух братьев, один из которых «правит» в «Укрзализнице», другой – управляет Комитетом транспорта в Верховной Раде.

«Я не слышу от экспертов фамилий тех людей, которые годами пользуются специальными тарифами для перевозки грузов. Я не слышу фамилии тех людей, которые годами используют подвижной состав «Укрзализницы» по всему миру почти бесплатно. Ничего этого я не слышу от «эксепртов», которые утверждают – во всем виноват Балчун!», – написал Тука. Он добавляет, что «Укрзализницу» не зря называют «государство в государстве». И в этой «стране» переплелись интересы различных групп.

По словам Геогия Туки, для того, чтобы что-то менять в этом спруте реально можно действовать только двумя путями. Путь первый: входить в союз с одной группой влияния, пытаясь уничтожить другую группу. Путь второй: воевать одному против всех. Для этого надо иметь реально «железные нервы» и проводить публичную политику. Человек, который выберет второй путь, должен понимать: она реально рискует жизнью, лишая дельцов мильярдного состояния. Войцех Бальчун не захотел идти по первому пути. Но, к сожалению, он не оказался готовым пойти другим путем. После этого, некоторые люди сделают вывод: Балчуна сняла мафия, потому что он мешал воровать. «Мне, как оптимисту, больше нравится другая версия: Балчун ушел, чтобы на его место пришел человек «с железными яйцами»!», – резюмировал Георгий Тука.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Горбачев сделал важное заявление о России и США: сделайте это, пока не поздно

Срочно: Повторение истории: Портников спрогнозировал дальнейшую судьбу Крыма
Важное за сутки
09 авг 2017
3750

Горбачев сделал важное заявление о России и США: сделайте это, пока не поздно

Руководство двух государств, США и России, должно продолжать диалог и встречаться, находить компромиссы, поскольку потом это делать будет поздно. Как сообщает replyua.net, об этом в интервью Анадолу

09 авг 2017
1466

Соцсети раскритиковали инициативу Госспецсвязи – обязать мобильных операторов регистрировать всех своих абонентов

Сегодня в Украине появилась новость о том, что в стране хотят регистрировать всех абонентов мобильной связи. Соцсети с критикой обрушились на данную инициативу Госспецсвязи. Как отметил в своем блоге

09 авг 2017
1385

Путин готовит себе «запасной аэродром» в теплой стране на случай, если придется бежать, – блогер

«Роснефть» перечислила Венесуэле 6 млрд долларов в качестве предоплаты за поставку нефти. Как пишет в своем блоге украинский блогер и журналист Павло Правый, несомненно это интересный ход – в то

Последние новости

Банда педофілів-сутенерів постала перед судом

Кримський Бандерівець: вітаю з КримНашем!

Георгий Тука: Балчун ушел, чтобы на его место пришел человек с «железными яйцами»

Дипломати знайшли українців, «загублених» у Фінляндії

Ватажок бойовиків «ДНР» відмовився від планів щодо «Малоросії»

Російський підводний флот потопить корозія металу – експерти

Блогер рассказал, как Россия законно «отжимает» железную дорогу в других странах

Навіть якщо Китай та Росія нападуть одночасно, США все-одно переможе їх обох – експерт

Сегодня исторический день для США, который может повториться в новой истории

Співробітники ФБР провели обшук в помешканні Манафорта

ФБР провело обыск в квартире политтехнолога Януковича

Чергова халепа для росіян: з’ясувалось, що Кремль постачає компоненти для північнокорейських ракет

Саша Сотник: росіяни заслуговують цієї катастрофи (відео)

У Держдепі пояснили скандальну заяву Трампа на адресу КНДР

Блогер розповів як розкрадались кошти українців

Нардеп: поки росіяни обкрадають готелі закордоном, українці рятують туристів

Воно заворушилось: журналіст показав, як Росією рухається небачена кількість військової техніки у бік України

Блогер: росіяни рано радіють - морської ізоляції України через Керченський міст не відбудеться

Насіров знову повернувся до роботи в ДФС

Сазонов: Ось результати роботи Бальчуна

 Новости за день