Георгий Тука: Балчун ушел, чтобы на его место пришел человек с «железными яйцами»

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Глава правления «Укразалзницы» Войцех Балчун подал в отставку и многочисленные «эксперты» принялись рассказывать, какой же Балчун, оказывается, коррупционер. Об этом в своем блоге пишет заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. По его словам, при этом те же «эксперты» почему-то не называют фамилий легенд «Укрзализницы» - двух братьев, один из которых «правит» в «Укрзализнице», другой – управляет Комитетом транспорта в Верховной Раде.«Я не слышу от экспертов фамилий тех людей, которые годами пользуются специальными тарифами для перевозки грузов. Я не слышу фамилии тех людей, которые годами используют подвижной состав «Укрзализницы» по всему миру почти бесплатно. Ничего этого я не слышу от «эксепртов», которые утверждают – во всем виноват Балчун!», – написал Тука. Он добавляет, что «Укрзализницу» не зря называют «государство в государстве». И в этой «стране» переплелись интересы различных групп.По словам Геогия Туки, для того, чтобы что-то менять в этом спруте реально можно действовать только двумя путями. Путь первый: входить в союз с одной группой влияния, пытаясь уничтожить другую группу. Путь второй: воевать одному против всех. Для этого надо иметь реально «железные нервы» и проводить публичную политику. Человек, который выберет второй путь, должен понимать: она реально рискует жизнью, лишая дельцов мильярдного состояния. Войцех Бальчун не захотел идти по первому пути. Но, к сожалению, он не оказался готовым пойти другим путем. После этого, некоторые люди сделают вывод: Балчуна сняла мафия, потому что он мешал воровать. «Мне, как оптимисту, больше нравится другая версия: Балчун ушел, чтобы на его место пришел человек «с железными яйцами»!», – резюмировал Георгий Тука.