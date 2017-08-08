Омелян рассказал, сколько денег потратил на отдых в Турции



Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины, рассказал о том, что вместе с семьей отдыхал в Турции, а также честно признался, в какую сумму ему обошелся этот отпуск.



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Министр также добавил, что его очень удивили новости в СМИ, которые писали, что якобы он оставил в Турции полмиллиона гривен. В качестве доказательства, что это не так, Омелян даже разместил фото путевки. По его словам, «заказчики снова приготовили пакет черного пиара».

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Срочно: Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины, рассказал о том, что вместе с семьей отдыхал в Турции, а также честно признался, в какую сумму ему обошелся этот отпуск.Как сообщает replyua.net , на своей странице в Фейсбуке министр сообщил, что проживание в отеле обошлось в 56 тысяч гривен. «Море чистое, кормят действительно вкусно. В общем, понравилось. Сыну Марку даже очень. Проживание в стандартном номере с завтраком для нас с женой и Марком за 8 ночей обошлись в 56,5 тысяч гривен плюс авиаперелет», - написал Омелян. По его словам, отдых удался, однако периодически спокойствие нарушала семейная пара из Украины – они жили в соседнем номере и постоянно скандалили.Министр также добавил, что его очень удивили новости в СМИ, которые писали, что якобы он оставил в Турции полмиллиона гривен. В качестве доказательства, что это не так, Омелян даже разместил фото путевки. По его словам, «заказчики снова приготовили пакет черного пиара».