Блогер: Саакашвили в Варшаве и теперь возникают три вопросы для украинской власти

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, который после лишения украинского гражданства стал апатридом, прилетел в Польшу. В пресс-службе «грузинского реформатора» пока воздержались от комментариев относительно цели визита Саакашвили в Варшаву. Известный украинский блогер и политический аналитик Тарас Загородний в своем блоге пишет о том, что прилет Саакашвили в Польшу рождает много вопросов, ответы на которые сильно не понравятся нашей власти.
Как пишет блогер, самый главный вопрос для Киева это, какие документы Саакашвили предъявлял при вылете из США и въезде в Польшу? Если Саакашвили предъявил американский паспорт, который у него уже был, тогда Киеву придется много объяснять.
Тарас Загородний отмечает, что, если Саакашвили не предъявлял ничего, тогда точно эта вся история для Киева плохо закончится. Если же Саакашвили предъявил украинский паспорт, о котором доложили, что отозвали, но по какой-то причине не отозвали, то тогда администрация президента подставляет себя, ведь ее указания, выходит, что игнорируются и не выполняются. Эксперт отмечает, что все три варианта не очень веселые, особенно для тех, кто додумался предложить эту веселую идею президенту.