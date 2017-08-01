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Бирюков показал, как сейчас кормят украинских военных

Бирюков показал, как сейчас кормят украинских военных
Юрий Бирюков, советник президента Украины, на своей странице в Фейсбуке разместил снимки, чтобы показать, как сейчас кормят украинских солдат в одной из воинских частей, сообщает replyua.net.

По словам Бирюкова, питание стало лучше, однако по многим пунктам еще остались вопросы. Советник президента рассказал, что кормят неплохо – супами, борщом, овощами, макаронами, кашами, и две недели подряд комиссия от Минобороны ездила по воинским частям с проверками. "Проблемы есть, конечно. Есть и плесневелый хлеб, есть и бардак на складах. Где-то грязный пол, а где-то не могут выбить деньги из КЭЧи на борьбу с тараканами. Но в целом, вот если вот честно, в условиях скудного финансирования и идиотской системы питания – нормальный результат", - подчеркнул Бирюков.

А ведь еще год назад он демонстрировал совсем другую картину: в ходе проверки в готовых блюдах для солдат были обнаружены черви и даже тараканы.

Бирюков показал, как сейчас кормят украинских военных
Бирюков показал, как сейчас кормят украинских военных
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