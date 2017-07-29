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Корреспондент объяснил, как Россия расплатится за Крым

Корреспондент объяснил, как Россия расплатится за Крым
Александр Морозов, известный корреспондент, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что фраза «Россия расплатится за Крым», которую часто любил повторять Барак Обама, имея в виду деньги, подразумевает не только экономическую цену, информирует replyua.net. По словам Морозова, эта фраза стала куда более объемной, чем сто миллиардов долларов.

«Получается, что за Крым Россия будет платить непрерывной деградацией всех сфер собственного общества. Это как бы "одонбасивание" всего: культурной политики, внешнеполитического ведомства, всей кадровой политики. Крым включен не просто внутрь территориальных границ, а он теперь как фактор "прогревания" всей российской жизни», пишет корреспондент. По его словам, под выражением «плата за Крым» подразумеваются и переход на уровень представителя МИДа Марии Захаровой, и полная трансформация общества, которое больше никогда не сможет развиваться.

Морозов при этом подчеркивает, что общество вообще может прекратить свое существование. Напомним, что референдум в Крыму был проведен весной 2014 года. Большинство стран до сих пор не признают аннексию полуострова.
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