Корреспондент: эта новость самая важная, хотя не имеет отношения к политике

Геологи из Соединенных Штатов обнаружили на Луне значительные запасы воды, и это одна из лучших новостей за последние дни. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет Иван Яковина, корреспондент Нового времени.
По его словам, американские ученые провели ряд исследований и установили, что под поверхностью Луны очень много воды. «Строительство там постоянно обитаемой базы будет намного проще, чем считалось ранее. Воду же можно не только пить. С помощью электролиза ее разлагают на водород, используемый в качестве ракетного топлива, и кислород – окислитель этого топлива, который заодно годится и для дыхания команде. Важность тут вот в чем: запуск корабля в дальний космос с поверхности Луны на порядки проще и дешевле, чем с Земли», отмечает корреспондент.
По его словам, нужно учитывать, что притяжение на Луне в несколько раз меньше, чем на Земле, а Луна движется вокруг планеты по орбите на скорости километр в секунду – таким образом, корабль, который будут запускать, сможет обладать более мощным ускорением. Это значит, отмечает Яковина, что корабль на Марс может быть гораздо меньших размеров, и теперь космос станет еще ближе.