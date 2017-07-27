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Эксперт: у Украины ничтожные шансы, и страну ждет дефолт

Эксперт: у Украины ничтожные шансы, и страну ждет дефолт
Виктор Шулик, начальник отдела рыночных исследований IBI-Rating, высказал мнение о том, что Высокий суд Лондона рассмотрит апелляцию Украины по долгу Януковича, однако это единственный положительный момент во всей истории, поскольку Украине придется выплатить долг, и это может привести страну к дефолту.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на UBR, Шулик отметил, что шансы на победу в этом деле у Украины ничтожные. «Промежуточное решение заключается в том, что обязательства Украины по долгу признаны. Спрыгнуть не получилось. Стране предоставили право подать апелляцию и приостановили выплаты на период ее рассмотрения. Но долг признан и по нему придётся платить», заявил эксперт.

По его словам, окончательное решение будет в пользу России, и единственное, что может добиться Украина, - еще раз перенести сроки вынесения приговора, но и в этом случае ничего хорошего ждать не стоит – проигрыш в суде будет означать не только возможный дефолт, но и ущерб имиджу страны, как потенциального заемщика. По мнению эксперта, в таких условиях Украине будет сложно получить выгодные кредиты.
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