Журналист: мы приютили и жалеем царька, которого выперли из Грузии

Украинцы являются уникальным народом, который пожалел Саакашвили, и теперь мы говорим о том, что с человеком поступили несправедливо – сначала позвали, а потом лишили гражданства. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет журналист Никита Синицин.
«Народ, мы приютили царька которого выперли из Грузии и обвиняют в куче преступлений, насколько справедливо - не знаю, но что царька - это бесспорно. И никакого блага для Украины от Саакашвили не будет, он просто хочет построить новое царство в Украине взамен утерянного в Грузии», отмечает журналист. По его словам, три года назад в Украине царь был свергнут, однако сейчас украинцы хотят свергнуть другого и одновременно с этим жалеют еще одного, мечтающего построить в Украине свое царство.
Синицин интересуется, для чего украинцам нужен круговорот царей, и уж лучше пусть у власти будет находиться только один человек, либо Украина вообще может обойтись без царей. По мнению Синицина, феодальная раздробленность заканчивается в тот момент, когда люди понимают, что лучше иметь одного, пусть самого плохого царя, чем сотню мелких баронов.