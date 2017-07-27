Эксперт: Россия устроит провокации на День Независимости Украины

На День Независимости Украины Россия может устроить новые провокации, и к ним нужно готовиться, поскольку ситуация в украинском политикуме сейчас складывается не самым лучшим образом. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Апостроф, такое мнение высказал Олег Жданов, военный эксперт.
«Стоит ждать провокаций, поскольку ситуация в политикуме не самая лучшая на сегодня. В ближайшее время должна состояться встреча глав МИД стран-участниц "нормандского формата". Когда мы затрагиваем тему Донбасса или АТО, то у нас либо эскалация на фронте, либо какие-то теракты в стране. Это все в преддверии Дня Независимости», отметил Жданов. Эксперт также считает, что украинцам не дадут нормально отметить праздник и организовать мероприятия, и обстановка ближе к Дню Независимости будет становиться все более напряженной.
По словам эксперта, провокации будут готовиться сто процентов, но он надеется, что их удастся предотвратить. Нужно отметить, что в День Независимости в Киеве будет проведен военный парад, также запланировано множество других праздничных мероприятий.