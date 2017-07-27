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Политолог: проект «Михо» похоронен, через полгода все его забудут

Политолог: проект «Михо» похоронен, через полгода все его забудут
Как пишет в своем блоге политолог Александр Хоруженко, многие в Украине не знают, что Саакашвили выиграл свои первые президентские выборы в 2004 году в Грузии с результатом 96%, а не 54% как Порошенко. В этом же году партия Саакашвили на парламентских выборах взяла 135 мандатов из 235, ближайшие конкуренты – 15 мандатов, а остальные мажоритарщики. Не 22% как БПП с одиозными Лещенко и Каплиным. Саакашвили получил поддержку парламента, когда не было никакой войны, никакой информационной войны, полная поддержка и полная власть. Вторые президентские выборы в 2008 году Саакашвили выиграл с результатом 53%, при том, что в стране полностью была подавлена работа оппозиционных антикоррупционных СМИ. На парламентских выборах партия Саакашвили взяла 119 мандатов из 150, ближайшие конкуренты – 15 мандатов.

Политолог отмечает, что в 2013 году кандидат от партии Саакашвили проиграл президентские выборы с результатом менее 22%, в то время как его конкурент по сей правящей «пророссийской» партии, которой американцы сегодня поставили танки, набрал 62% голосов. В 2016 году партия Саакашвили в Грузии получила всего 27 мандатов из 150. В январе 2017 грузинскую партию Саакашвили оставил 21 депутат из 27, обвинив в распаде Саакашвили. Таким образом, с победителя, которому народ 96% голосов доверил свою страну, Саакашвили превратился в полного политического неудачника на своей Родине, не говоря уже за уголовные дела, которые, скорее всего, являются не безосновательными.

Политолог отмечает, что в Украине Саакашвили тоже пришел победителем. Его поддерживали все проевропейски настроенные граждане, а «ватники» боялись, но вместо того, чтобы хоть что-то делать, он разрывал Украину своей ложью, играл на желаниях, уставших от войны и безденежья людей и с каждым разом все больше делал те вещи, которые не вписываются не только в рамки адекватного политического поведения, но и в рамки адекватного человеческого поведения. «Наконец-то в этом цирке пришел конец. Нет, этот клоун еще будет что-то там писать, но проект «Михо» похоронен. На этот проект больше никто не даст ни гроша. Через неделю-две с «партии» начнут выходить карьеристы, через месяц-два – те, кто знал его поближе, через полгода все его забудут, несмотря на его активность в соцсетях. Такая судьба людей, предавших веру и надежду аж двух народов в тяжелые времена», – резюмировал блогер.
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