Цимбалюк пояснив, чому у Криму та на Донбасі немає сепаратистів

На своїй персональній сторінці у Facebook відомий український журналіст Роман Цимбалюк пише, що його співгромадяни нерідко, в першу чергу завдяки впливу ЗМІ, схильні неправильно формулювати ставлення до мешканців тимчасово окупованих територій Донбасу та анексованого Криму та називати їх прихильниками сепаратисту. Про це інформує replyua.net. На переконання Цимбалюка, мова йде про базову помилку політичних діячів та його колег-журналістів, тому що насправді ніякого сепаратизму на згаданих територіях просто не існує. А всі події, які відбуваються у Криму та на Донбасі варто трактувати інакше.
«Ні для кого не є секретом, що сепаратисти – це низка людей, котрі оприлюднюють свої вимоги та прагнуть досягнення своєї мети, а також наполягають на створенні нової держави. Проте злочинці, котрі нині керують у Криму та на Донбасі, зацікавлені у іншому, а саме – у цілковитому знищенні України», - написав Цимбалюк, додавши, що найкращим підтвердженням відсутності «сепаратизму» в ОРДЛО та Криму є новини з району лінії зіткнення.
«Особливо це можна побачити через прагнення дати нову назву нашій країні, саме Україні, а не чомусь іншому. Таким чином, ці люди не згодні з формулюванням поняття «Україна». Якби на сході нашої батьківщини насправді був «сепаратизм», то Москва без вагань дала б згоду на миротворців та на встановлення контролю ООН над кордоном», - зазначив журналіст.