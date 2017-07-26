Дипломат: президент наступает опять на те же грабли, что и с Клинтон

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Украинский дипломат Вадим Трюхан в своем блоге пишет о том, что неблагодарное это дело критиковать президента, правда, это касается не только критики в адрес президента Украины, но и президентов других стран. В то же время молчать не всегда удается, особенно, когда случаются такие неприятные казусы, как сегодня, когда глава государства Петро Порошенко поприветствовал принятие Конгрессом закона о новом пакете санкций, при этом для того, чтобы закон вступил в силу его должен поддержать Сенат и подписать президент.Дипломат отмечает, что, к тому же, к закону о санкциях неоднозначно относятся наши европейские партнеры и позиция того же Дональда Трампа еще не до конца понятна. «Ведь был же уже у нас ранний старт с поддержкой Клинтон на президентских выборах. Видимо, история ничему так и не научила, как это ни прискорбно. Поприветствовать закон мог какой-то нардеп или пресс-секретарь какого-то политика или даже министра, но не глава государства», – написал Вадим Трюхан.По его словам, заявления президента – это заявления от всего государства, при этом не важно в какой форме, - сообщением в СМИ или соцсети. Сам bill действительно очень серьезный и нужно, чтобы поскорее начал действовать и помог нам выгрызть независимость страны и не только от Кремлевской орды, но и от собственных доморощенных «друзей» Украины.