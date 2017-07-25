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Блогер: то, что случилось в Днепре мы уже проходили в 90-е

Блогер: то, что случилось в Днепре мы уже проходили в 90-е
Украинский блогер Павло Правый на своей странице в Facebook пишет о том, что то, что произошедшее в Днепре сегодня утром нужно называть своими именами, а именно – произошла классическая «разборка» а-ля 90-е. Да, погибли ветераны АТО, но нужно обратить внимание, что с той стороны тоже есть раненые. В больнице Мечникова под охраной сейчас находятся четыре преступника с ранениями от огнестрельного оружия.

«На чьей бы стороне были украинцы, если бы с обеих сторон были ветераны АТО? Не удивлюсь, если среди нападающих тоже есть ветераны. К сожалению, «атошниками» пытаются прикрываться и политики, и бизнесмены, и бандиты. Как-то уже призабылись «блокираторы» и другие темные дела, в которых использовали бывших бойцов АТО», – написал Павло Правый. Он добавляет, что это весьма ожидаемо. Если есть люди с боевым опытом, обученные убивать, и которые готовы это делать – найдутся те, кто готов за это платить. Здесь не в этом конкретном случае дело. Дело в тенденции. В конце концов, мы как-то стыдливо отворачивались от того факта, что на охране янтарных копателей с автоматами стоят ветераны АТО, а некоторые их оправдывают: они же воевали – имеют право.

Блогер подчеркивает, что об этом предупреждали и социальные психологи, и политологи, и правоохранители. Десятки тысяч людей прошли через войну, десятки тысяч людей со сломанной психикой. Кто-то готов убивать ради «справедливости», какой он ее видит, кто-то за деньги, а кто-то – конвертировать статус героя АТО в другой статус. «Мы это уже проходили в конце 80-х и в начале 90-х, когда спецназовцев тогда еще советской армии и МВД на «гражданке» уже ждали «братки», когда «афганцы» создавали собственные криминальные группировки под видом «охранных фирм». Даже в СССР с его сверхмощным репрессивным аппаратом существовали банды, состоящих из бывших солдат Второй мировой», – отметил блогер.
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