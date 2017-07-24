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Блогер: Германия знала, что Россия попадет в ловушку с турбинами «Сименс»

Блогер: Германия знала, что Россия попадет в ловушку с турбинами «Сименс»
Украинский блогер Дмитрий Вовнянко у себя в Facebook пишет о том, что его все больше посещает мысль, что вся эта история с турбинами «Сименс» это красивая немецкая ловушка для россиян. По словам блогера, практически ни одна уважающая себя компания не продает свое оборудование без установки его на месте назначения. Особое место занимает программное обеспечение с надписью «Майкрософт», которое практически нереально воспроизвести без лицензии.

Как пишет Дмитрий Вовнянко, исходя из выше сказанного, при отсутствии представителей компании-производителя, смонтировать турбины в Крыму россияне, конечно, могут, но работать они как немецкий агрегат не будут. Блогер отмечает, что «Сименс» всего этого не знать не могли, а правительство Германии не могло не знать, что «Сименс» идет в этакий мезальянс с россиянами. Правительство Германии должно понимать, что все байки о Тамани – это просто отговорки. Правительство Германии прекрасно понимало, что повезут турбины прямо в Крым.

Журналист отмечает, что, как результат «Сименс» уходит с российской энергетики – то есть без адекватного обслуживания остаются не только крымские турбины, но и все в России, а Германия выступает за ужесточение санкций. «И вот смотрю я на все это и думаю, что-то много умных людей одновременно оказались крупно обманутыми, а, может, нет? Может, попали как раз те, кто с готовностью влез в заранее подготовленную ловушку?», – задается вопросом блогер.
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