Агеев прекрасно понимал, что за счет убитых украинцев он решил устраивать свою личную жизнь, – российский блогер

Среди россиян начало появляться мнение, что российский ефрейтор – молодой парень, который оказался в сложной ситуации и это его подвигло отправиться в Украину, а на самом деле парень ни в чем невиновен, мол Агеев просто инфантилен и ничего не понимает. Об этом в своем блоге пишет российский политический обозреватель и блогер Павел Шехтман.
По его словам, всем сознательным и хоть немного думающим россиянам стоило бы понимать, что парень вполне себе совершеннолетний и коли вменяем, то понимать обязан. «С какой стороны у бутерброда масло, Агеев понимает очень хорошо. Он же не помчался, бросив работу и зарплату, в какой-нибудь нацбольский батальон из идеи умирать за «русский мир», правильно? Он подписал контракт, который сулил ему 38 тысяч в месяц», – написал блогер.
Он отмечает, что у Агеева в жизни все устраивало, ведь получать хорошую стабильную зарплату в таком молодом возрасте не каждый сможет. Правда, при всем этом есть одно «но», если при этом Агеев не понимает, что нельзя выгодно устраиваться за счет других людей, то есть тех людей, которых он поехал убивать, – то его следует изолировать от общества на максимально долгий срок, а, может, и расстрелять не дрогнув, ибо неизлечим и безнадежен.