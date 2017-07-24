валюта
Спецтема«Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян

Агеев прекрасно понимал, что за счет убитых украинцев он решил устраивать свою личную жизнь, – российский блогер

Агеев прекрасно понимал, что за счет убитых украинцев он решил устраивать свою личную жизнь, – российский блогер
Среди россиян начало появляться мнение, что российский ефрейтор – молодой парень, который оказался в сложной ситуации и это его подвигло отправиться в Украину, а на самом деле парень ни в чем невиновен, мол Агеев просто инфантилен и ничего не понимает. Об этом в своем блоге пишет российский политический обозреватель и блогер Павел Шехтман.

По его словам, всем сознательным и хоть немного думающим россиянам стоило бы понимать, что парень вполне себе совершеннолетний и коли вменяем, то понимать обязан. «С какой стороны у бутерброда масло, Агеев понимает очень хорошо. Он же не помчался, бросив работу и зарплату, в какой-нибудь нацбольский батальон из идеи умирать за «русский мир», правильно? Он подписал контракт, который сулил ему 38 тысяч в месяц», – написал блогер.

Он отмечает, что у Агеева в жизни все устраивало, ведь получать хорошую стабильную зарплату в таком молодом возрасте не каждый сможет. Правда, при всем этом есть одно «но», если при этом Агеев не понимает, что нельзя выгодно устраиваться за счет других людей, то есть тех людей, которых он поехал убивать, – то его следует изолировать от общества на максимально долгий срок, а, может, и расстрелять не дрогнув, ибо неизлечим и безнадежен.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: мать российского головореза Агеева обвела вокруг пальца Украину

Срочно: Донік: ця людина у разі реваншу пересаджає нас всіх
Важное за сутки
23 июл 2017
14558

Блогер: мать российского головореза Агеева обвела вокруг пальца Украину

Мать российского ефрейтора Агеева, которая приехала навестить своего сына в Старобельское СИЗО, похоже, кинула Украину. Об этом в своем блоге пишет украинский блогер и журналист Юрий Луканов. Он

23 июл 2017
9824

Эксперт: американцы наконец-то в стойло заведут европейских предателей

Известный украинский блогер и политический обозреватель Тарас Загородний на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал поспешное заявление Еврокомиссии, которая призвала США не наделать

23 июл 2017
8408

Журналист: Ефремов вместо ожидания приговора в Старобельском СИЗО неплохо проводит время на одном из курортов Испании?

Украинский журналист и блогер Всеволод Филимоненко в своем блоге пишет о том, что ни кому нельзя пожелать прочувствовать на себе, как оно – оказаться в Старобельском СИЗО. Журналист сообщает, что

23 июл 2017
5606

Эксперт рассказал, как московские историки пытались отобрать у Украины правонаследие Руси

Перед историками Советского Союза была поставлена руководством страны четкая задача переписать историю, в частности то, что касается Киевской Руси. Чтобы наследие Руси не досталось по праву Украине,

Последние новости

Российский военный покончил с собой на Донбассе – разведка

Порошенко подписал указ об ужесточении наказания за парковку авто на местах для инвалидов

Геращенко: военного Агеева ни разу не навестили российские консулы

В одесский порт зашли корабли НАТО

Ситуация с защитой персональных данных украинцев удручающая

В Белом доме пообещали, что утечки информации прекратятся

Иван Дорн презентовал в России свой новый альбом

Эксперт: Россия сознательно делает врага из Украины, чтобы скрыть поражение

Агеев прекрасно понимал, что за счет убитых украинцев он решил устраивать свою личную жизнь, – российский блогер

В Ryanair анонсировали резкое снижение цен на авиабилеты

МВФ представил новый прогноз цен на нефть

Стало известно, как подорожает водка в Украине

Эксперт: до Siemens были еще компании, которые обходили санкции, россияне просто сознательно подставили немцев

ГСЧС: работу Донецкой фильтровальной станции не удалось восстановить

Фейгін: У порівнянні з РФ в Україні ніколи не знизували низову демократію

Евросоюз будет блокировать санкции США против России

Політолог: Агеєву треба надіятися на Захід і росіян, бо для Путіна він всього лише гарматне м'ясо і зовсім не цікавий

Експерт: У Кремлі хочуть, аби на Заході змусили Україну до капітуляції

Эксперты пояснили, почему запрещено купаться на всех столичных пляжах

Муженко: Россия стянула к украинской границе три мотострелковые дивизии

 Новости за день