Ляшко: уголь из ЮАР – это неуважение к украинским рабочим

Олег Ляшко, лидер Радикальной партии, подверг жесткой критике очередную поставку угля из ЮАР, судно с которым сегодня прибыло в Южный порт Одесской области. Как информирует replyua.net, об этом Ляшко написал на своей странице в Фейсбуке.
«В Украину прибыло новое судно с 75 000 тонн южноафриканского угля. В мае было еще одно. Это настоящее неуважение к своим рабочих», отметил политик. По его словам, Украина никогда не станет богатым государством, если будет проводить такую убыточную политику. Ляшко отметил, что власти тратят миллиарды долларов на уголь из ЮАР, России, Соединенных Штатов, вместо того, чтобы инвестировать в добычу своего собственного угля, а также власти не делают ничего, чтобы обеспечить горняков работой и назначить им достойную зарплату.
Напомним, что сегодня в Южный морской порт прибыло еще одно судно с углем из ЮАР. Первое судно разгрузили в мае. Ожидается, что до конца года в Украину прибудут еще не меньше шести судов.