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Уже осенью депутаты могут положить конец АТО, – политолог

Уже осенью депутаты могут положить конец АТО, – политолог
Проблема тех, кто называет себя отечественной элитой, заключается в том, что многие не понимают всей сложности ситуации в Украине. Поскольку способность пророссийских боевиков на Донбассе нанести поражение украинским военным весьма сомнительна, Кремль делает ставку на расшатывание ситуации изнутри страны. К сожалению, значительная часть народных депутатов предпочитает не вспоминать об особенностях осуществления власти в парламентско-президентской республике, считая возможным на полтора месяца уйти на каникулы. Об этом в своем блоге пишет политолог Евгений Магда.

Он отмечает, что, между тем в ряде украинских СМИ был обнародован проект закона «Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей». Хотя его рассмотрят не раньше осени, но сам факт обнародования документа уже привлекает к себе внимание. В случае принятия законопроекта на официальном уровне будет признан факт оккупации части Донбасса. В законопроекте также определяются базовые понятия для описания ситуации, сложившейся на Донбассе – вооруженная агрессия и временная оккупация. Также предлагается особый правовой режим, реализация которого будет в компетенции военных – руководителям Объединенного оперативного штаба назначать по представлению начальника Генерального штаба. Такой ход изменит формат АТО, который объективно устарел.

Политолог отмечает, что сегодня выглядит логичным, что указанный законопроект будет рассматриваться осенью, после необходимых консультаций с западными партнерами. Процесс реинтеграции Донбасса будет длительным и сложным, и обществу следует быть к этому готовым. «Если же говорить о политической осени 2017 года, то после непринужденной паузы парламентариев она становится последней возможностью осуществить непопулярные, но необходимые стране преобразования», – резюмировал Евгений Магда.
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