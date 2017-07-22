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Блогер: проект «Малороссия» вызовет еще большее неприятие у всех украинцев

Блогер: проект «Малороссия» вызовет еще большее неприятие у всех украинцев
Юрий Гудименко, известный историк, считает, что проект «Малороссия», который решил запустить Кремль, станет самой большой ошибкой, и даже само это слово у всех нормальных украинцев ничего, кроме неприятия, не вызывает, и слово унизительно для украинских граждан.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Гудименко подчеркнул, что в отношении Украины последние три года Кремль ведет очень последовательную политику, согласно которой украинцы являются «частью очень большой семьи одного очень дружного народа». По словам Гудименко, на протяжении трех лет украинцам внушали, что они братья русских и являются частью семьи, теперь Кремль заявляет, что все украинцы – это малороссы. «Для 99 процентов населения Украины это бранное слово. Никто, за исключением отбитых фанатиков, не хочет ассоциировать себя с этим термином. Он унизительный», уверен блогер.

По его мнению, таким «проектом» Кремль только сократил число тех, кто был потенциальным сторонником РФ, поскольку ни один украинец не захочет применять этот термин по отношению к себе, и уж будет намного лучше, если украинцы останутся «хохлами».
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