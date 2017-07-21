Журналист: «мы же братьями» мы никогда не будем уже, не дождетесь

После массированной атаки пророссийских боевиков в Украине попять пошел слух о том, что может нужно наконец-то как-то примириться с Россией ради долгожданного мира, пойти Путину на уступки, только бы перестали стрелять и убивать. Как пишет у себя в Facebook украинский журналист и блогер Юрий Луканов, можно без сомнений сказать , что «пятая колонна» уже готовиться опять употреблять свои лозунги про «нам нужен мир», пророссийские эксперты и политики в Украине будут предлагать примириться, как будто ничего не было – «мы же, братья».
«Договариваться, конечно, придется, потому что мы от такого враждебного соседа никуда не денемся. Просто на каких принципах договариваться? Сделать вид, что ничего не произошло, а Крым всегда был российским, а на Донбассе воевали шахтеры и металлурги? Так, значит, мы снова окажемся под огнем и они нас рано или поздно завоюют», – написал Юрий Луканов.
Он отмечает, что договариваться и говорить можно только о признании, кто начал эту войну, кто будет каяться, и кто будет платить компенсацию за тысячи погибших и сотни разрушенных и разграбленных компаний и частных жилищ. «Все остальное – от лукавого. «Мы же братьями» мы никогда не будем уже», – резюмировал блогер.