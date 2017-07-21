валюта
СпецтемаНусс: за те, що сталось сьогодні, Путін обов’язково постане перед міжнародним трибуналом

Журналист: «мы же братьями» мы никогда не будем уже, не дождетесь

Журналист: «мы же братьями» мы никогда не будем уже, не дождетесь
После массированной атаки пророссийских боевиков в Украине попять пошел слух о том, что может нужно наконец-то как-то примириться с Россией ради долгожданного мира, пойти Путину на уступки, только бы перестали стрелять и убивать. Как пишет у себя в Facebook украинский журналист и блогер Юрий Луканов, можно без сомнений сказать , что «пятая колонна» уже готовиться опять употреблять свои лозунги про «нам нужен мир», пророссийские эксперты и политики в Украине будут предлагать примириться, как будто ничего не было – «мы же, братья».

«Договариваться, конечно, придется, потому что мы от такого враждебного соседа никуда не денемся. Просто на каких принципах договариваться? Сделать вид, что ничего не произошло, а Крым всегда был российским, а на Донбассе воевали шахтеры и металлурги? Так, значит, мы снова окажемся под огнем и они нас рано или поздно завоюют», – написал Юрий Луканов.

Он отмечает, что договариваться и говорить можно только о признании, кто начал эту войну, кто будет каяться, и кто будет платить компенсацию за тысячи погибших и сотни разрушенных и разграбленных компаний и частных жилищ. «Все остальное – от лукавого. «Мы же братьями» мы никогда не будем уже», – резюмировал блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Неожиданно: в США заявили о помощи Путина Украине

Срочно: Донік: ця людина у разі реваншу пересаджає нас всіх
Важное за сутки
21 июл 2017
5089

Политолог: нужно как можно быстрее убрать из информационного поля всех коллаборационистов – Мураева, Бондаренко, Савченко

Популярный в Украине блогер и политолог Алексей Голобуцкий в своем блоге пишет о том, что такой наглости от сепаратистов не видели от 2014-15 годов, рассказывают волонтеры. Конечно же сепаратистам

21 июл 2017
5040

Порошенко розповів, як Україна відповість за ескалацію бойових дій на Донбасі

Під час найближчих переговорів у нормандському форматі буде обговорюватися ескалація військового конфлікту на Донбасі, яка призвела до суттєвого збільшення втрат серед представників Збройних сил

Последние новости

Путін мав домовленості з владою Німеччини щодо турбін Siemens – ЗМІ

Японские производители сложных вооружений вступят в схватку с российскими конкурентами

Портніков: з Росії можна тільки тікати

Вашингтон заборонить громадянам США їздити до КНДР

Росія відмовилася видати Україні беркутівців

Блогер: для Лукашенка ця осінь може виявитись останньою

Спікер Трампа пішов у відставку

Навколо КНУ ім. Шевченка розгорнувся скандал

Політолог розповів про два інтереси Лукашенка, з якими він полетів з Києва

Блогер: чи відбере Китай арктичні території Росії?

Журналист: «мы же братьями» мы никогда не будем уже, не дождетесь

Глава Кремля рассказал о самом важном событии в своей жизни

Березовець: Лукашенко може давати гарантії ненападу на Україну з території Білорусі, але він не може їх виконати

Блогер: кожному «ополченцю» - пачку памперсів (фото)

Ця Верховна Рада навряд чи скасує недоторканність – нардеп

Блогер: українські та натівські кораблі полювали у Чорному морі на російську «Варшавянку»

Київ планує ліквідувати більше тисячі підприємств

Москва проти розміщення представників ОБСЄ вздовж всього кордону, бо має наміри й надалі постачати зброю на Донбас – МЗС

Портніков: у Росії ніколи нічого не міняється

Експерт: Лукашенко втік до Києва - бо боїться

 Новости за день