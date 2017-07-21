Блогер: сепаратисты пошли в наступление, а депутаты расползлись по Сардиниям

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Восемь погибших ребят на востоке страны, а депутаты поскорей свалили на каникулы: не успеют отдохнуть. Самое интересное, что большинство из тех, кто отправился в теплые края, и так попросту не спешит на сессионные заседания во время парламентских недель. Конечно же спикер Андрей Парубий прогульщиков штрафовать пытается за это – по 800 гривен снимать с зарплаты, чтобы ходили на работу, только вот тем прогульщикам 800 гривен вообще погоду не делают. Об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет известный украинский блогер Андрей Алексин.«Как подумаешь! - будут выборы, опять на каждом углу будут наклеены плакаты: один с ручкой за столом перед важными бумагами в файликах и подпись «Забота о народе – моя судьба!», другой – с иконой Московского патриархата и надписью «С Богородицей в сердце!», третий – в охотничьем камуфляже на полигоне на фоне танка «Победа – мое призвание!», - так тошно становится», – написал блогер.Он отмечает, что выборы чудесным образом повлияют на депутатов, которым обязательно захочется на очередной срок под купол Верховной Рады, вот тогда то они и повылазят ото всех углов, а пока – на отдыхе, расползлись по Сардиниям, а сепаратисты пошли в наступление.