Гиркин поведал, где он достал деньги и оружие три года назад

Игорь Гиркин, бывший главарь боевиков, честно признался в том, что три года назад он доставал оружие и деньги для захвата территорий на Донбассе в аннексированном Крыму.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Крым. Реалии, боевик сделал такое заявление во время дебатов с Навальным, российским оппозиционером, которые состоялись накануне. «Я могу сказать, что оружие взял в Крыму, там же взял и очень небольшие деньги, которые у меня были, весьма небольшие», подчеркнул боевик. Когда прозвучал вопрос о том, кто являлся основным его спонсором, Гиркин категорически отказался давать ответ, сославшись на то, что из-за этого он может лишиться офицерской чести.
Напомним, что больше трех лет назад Гиркин был командиром армии «ДНР», воевал против украинской армии, а в мае 2014 года он занял должность «министра обороны Донецкой республики», однако продержался на этом посту всего три месяца. Позже он уехал с Донбасса. Многие тогда утверждали, что Гиркин бежал из-за крушения пассажирского Боинга.