Журналист: заявление Захарченко о «Малороссии» поможет украинским властям

После того, как Александр Захарченко заявил о создании государства «Малороссия», власти Украины теперь могут делать все, что захотят, с «Донецкой народной республикой».
Как передает replyua.net со ссылкой на Эхо Москвы, такое заявление прозвучало от Александра Невзорова, российского журналиста и публициста. По его словам, все это было не случайным – Леонид Калашников, депутат Госдумы, сразу подхватил идею создания государства «Малороссия», заявив, что она очень благоразумная, хотя, если разобраться, подобные заявления Захарченко противоречат Минским договоренностям. По мнению Невзорова, после таких речей главы «ДНР» власти Украины могут сделать с «Донецкой республикой» все, что им заблагорассудится.
«Ведь вся та дикость, которая здесь концентрируется, которую не замечаем уже мы, потому что мы, то что называется, принюхались, и мы не понимаем, в каком маразматическом мире мы живем, и какое впечатление производим на соседей», отметил публицист. По его словам, соседи уже начинают боятся, а Россия как раз очень этого хотела – чтобы все вокруг знали, с кем «связываются».