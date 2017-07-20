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Блогер: затягивание расследования убийства Шеремета пытаются связать с властью, забывая, что у нас война

Блогер: затягивание расследования убийства Шеремета пытаются связать с властью, забывая, что у нас война
Сегодня исполнился ровно год, как столице Украины был цинично подорван в собственном автомобиле журналист «Украинской правды» Павел Шеремет. Следствие продолжается и убийц на сегодня действительно не нашли и это в своих целях используют те, кто лишний раз пытается упрекнуть в этом власть, мол Шеремет критиковал правительство, а, значит, власти выгодно затягивать расследование, а значит она тут явно замешана. Об этом в своем блоге пишет украинская блогер Екатерина Золотарева.

Она напоминает, что Шеремет был российским журналистом с белорусскими корнями. Он критиковал и власть России, и власть Беларуси. Очень остро критиковал, имел серьезные конфликты, но все почему-то об этом удобно «забывают» и «умалчивают», а ведь у нас война идет. На фронте вчера погибло 9 наших парней, много раненых. Таких потерь не было уже очень давно, плюс, уже какое-то время идет целенаправленное уничтожение работников наших спецслужб: СБУ, разведка, регулярные теракты, заказные убийства.

«Теряем людей не просто государственной важности – реально первых лиц, но говорят об этом единицы. На этом ведь сильно не попиаришься, к борьбе с властью не пришьешь, на нее все концы не сведешь, прямо не обвинишь, а, значит – не интересно это и в этом самый чудовищный цинизм ситуации», – резюмировала блогер.
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