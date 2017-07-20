Эксперт: этот торговец курятиной ничего из себя не представляет

Александр Захарченко, глава «ДНР», как политический деятель не представляет из себя ровным счетом ничего, а жители Донецкой области и вовсе называют его «куриным бизнесменом». Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом заявил Игорь Романенко, генерал-лейтенант запаса.
Генерал прокомментировал заявление Захара Прилепина, российского писателя, о том, что якобы Захарченко является одним из пяти самых популярных политиков Украины. «Это самовосхваление – и себя, и Захарченко. Захарченко – марионетка, как и Плотницкий, как и лидеры Крыма, поставленные Россией для достижения российских целей на территории Украины. Поэтому слишком много говорить о нем не стоит. Он делает то, что ему велят в Кремле», отметил Романенко.
По словам генерала, Захарченко – это один из продавцов курятины в Донецкой области, и все жители называют его «мелким куриным бизнесменом», поскольку до начала военных действий он действительно занимался бизнесом по продаже курятины. Напомним, что пару дней назад Захарченко объявил о создании государства «Малороссия» со столицей в Донецке.