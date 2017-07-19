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Эксперт: возвращение Донбасса в Украину будет реальным не раньше, чем через 40 лет

Эксперт: возвращение Донбасса в Украину будет реальным не раньше, чем через 40 лет
Василий Вовк, эксперт по вопросам государственной безопасности, считает, что многие политики зря называют сроки возвращения Донбасса в Украину, и они зря дают слишком много обещаний.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело, Вовк отметил, что заявление Георгия Туки о распаде РФ и возвращении Донбасса, не нужно рассматривать серьезно, и, тем более, ждать, когда Россия распадется, а вместо этого властям нужно принять закон об оккупации и поставить административную границу. «Сколько людей с обеих сторон убито, смертей пережито, разрухи нанесено. Уже ситуация дошла до предела, когда есть генетическая ненависть друг к другу. Интегрировать территорию – это лишь одна составляющая», отметил Вовк. По его словам, нельзя интегрировать людей, которые продолжают убивать друг друга.

«Возвращение ОРДЛО в Украину выглядит реальным через 40-50 лет. Два поколения минимум должны вырасти после того, как закончатся убийства на Донбассе. Да, это непопулярные вещи, но такова реальность», добавил эксперт и отметил, что Донбасс не войдет в РФ, но и украинским тоже не станет, пока его контролирует Кремль.
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