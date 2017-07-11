Эксперт рассказал, кто спрятался ниже травы, понимая свою ответственность за уход из Украины Ryanair

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Ситуация с Ryanair имеет все косвенные признаки заговора против ирландского лоукостера и против позиции правительства по заходу в Украину дешевых перевозчиков. Здесь с одной стороны видны явные интересы МАУ Коломойского, а с другой стороны главы Международного аэропорта Борисполя Рябикина. При этом странно выглядит позиция министра инфраструктуры Омеляна. Об этом в своем блоге пишет украинский политолог Тарас Черновил.Он отмечает, что, когда Омелян заходил в правительство с имиджем молодого реформатора, многие в Украине полагали большие надежды на министра. Первый надлом произошел уже во время его конфликта с главой «Укрзализныци». Тогда премьер Гройсман вмешался и помог решить ситуацию в ручном режиме, выведя «Укрзализныцю» из-под контроля министерства. Нынешняя скандальная ситуация диаметрально противоположная. Руководитель госпредприятия разрушает длительные наработки с дешевыми авиаперевозчиками, перечеркивает все результаты переговоров, в том числе и самого Омеляна, а министр не реагирует, хотя событие будет иметь крайне скандальные последствия.Тарас Черновил отмечает, что с Ryanair министр Омелян подписал действительно очень жесткий для Украины меморандум, предусматривающий чрезмерное неравенство по сравнению с тем же Визейр. Очевидно, что торговаться надо было тогда, еще до подписания, а не сейчас, когда срыв готового плана вхождения на рынок перевозчика ударит уже по имиджу страны и интересах пассажиров», – подытожил эксперт.