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Геращенко: Путин и Янукович намеренно затягивают судебный процесс

Геращенко: Путин и Янукович намеренно затягивают судебный процесс
Антон Геращенко, советник главы МВД, заявил о том, что Виктор Янукович и Владимир Путин специально затягивают судебный процесс, чтобы весной 2019 года в Украине избрали президента, который был бы выгоден России.

Как информирует replyua.net со ссылкой на 112 Украина, Геращенко подчеркнул, что Путину просто необходимо добиться того, чтобы Януковичу не вынесли приговор раньше выборов президента Украины. «У Януковича и Путина, который дал ему убежище в России, план довольно простой: избрать в 2019 году лояльного к РФ президента Украины, скорее всего, ставка делается на женщину. После чего, этой женщине в первый раз договариваться и с Януковичем, и с Путиным. Поэтому задача в том, чтобы тянуть как можно больше времени, чтобы не было обвинительного решения суда», считает Геращенко и отмечает, что все происходящее очень напоминает ему цирк.

Напомним, что 5 июля Янукович заявил о том, что не собирается участвовать в судебном процессе, инициированном в Украине, по делу о государственной измене. Также бывший президент отозвал своих адвокатов из зала суда.
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