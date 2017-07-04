Популизм и Тимошенко победили – рынок земли отложен, а селяне продолжают быть крепостными

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Известный общественный активист и блогер Карл Волох у себя в Facebook пишет о том, что, что адекватным понимающим людям не может быть понятен тот факт, что земельную реформу исключили из меморандума с МВФ или же простыми словами сказать – опять отложили. Как пишет блогер, такой шаг в очередной раз показывает, что заниматься базовыми институциональными изменениями в экономике парламент и правительство не будут – насколько бы важными они для страны не являлись. В общем и целом – очередная победа популизма и консервация совка.«Причина проста: дураков нет. Никто себя даже метафорически объявлять камикадзе больше не хочет, но пусть кинет камень в людей из власти тот, кто не понимает реального значения околоканализационного уровня их рейтингов и считает, что наш убогий жизненный уровень связан лишь с тем, что «власть ворует», – написал Карл Волох. По его словам, тем не менее совсем уж опускать руки не стоит, нужно хотя бы аренду государственной земли вывести из тени и со следующего года наладить открытые единообразные электронные аукционы. По мнению блогера, это даст новые вливания в госказну.Как пишет Карл Волох, что же до настоящей земельной реформы, то придется подождать правда пока непонятно чего, ведь другое правительство вряд ли возьмется хоть за часть тех реформ, которые проводит нынешняя власть. Если же и у этой власти страх за собственные рейтинги побеждает волю провести важные реформы, то рынок земли так и останется пока в Украине мечтой.