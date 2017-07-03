Саакашвили уверен, что Порошенко не лишит его гражданства, поэтому продолжает корчить из себя клоуна

Как пишет у себя в Facebook украинский блогер Лидия Гайдар, с годами и жизненным опытом она уже давно убедилась, что тратить свое время на дураков или идиотов – это значит себя не уважать, потому что это такое же бессмысленное занятие, как, например, носить воду в решете или месить ее в ступе.
«Именно поэтому я уже давно не слежу и никак не комментирую любые выходки Михаила Саакашвили. Я вот о чем: все его парламентские или президентские амбиции президент Порошенко может прекратить в любое время, лишив, к тому же, совершенно законно, неудачника – бывшего губернатора украинского гражданства», – написала Лидия Гайдар.
По ее словам, политик, который строит свое, политическое будущее на клоунской основе просто бездарно развлекает народ или же выполняет чей-то заказ, с целью – показать, что в украинской политике одни клоуны и народ, который их слушает и выбирает тоже не далеко ушел от них. Если при этом Саакашвили не понимает своего положения или почему-то уверен, что его главный оппонент – президент Украины в случае необходимости, не воспользуется возможностью и не лишит его гражданства – дурак в квадрате.