Блогер: чому нас вчить вірус Petya?

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Військовий та політичний оглядач Олександр Коваленко (Злий Одесит) у дописі в соціальній мережі робить висновки з приводу вчорашніх хакерських атак, які припинили діяльність найбільших українських торгових мереж, банків та урядових установ, - про це повідомляє інформаційний ресурс replyua.net.Так, блогер зауважує, що навіть поверхова аналітика дозволяє зробити три основні висновки. По-перше, відразу кричати про «російський слід» не варто. Дійсно, здається, що все вказує на Кремль, але при цьому так швидко «призначивши винуватих» ми ризикуємо втратити слід місцевих «умільців». По-друге, наші державні структури вже давно мають перейти на більш надійні операційні системи. Можливо, пересічний користувач може собі дозволити щомісячні перевстановлення ОС Windows, але для урядових установ - тільки Linux чи MacOS.І, останнє, варто підвищувати комп’ютерну грамотність офісних працівників. Треба визнати, що хакерські атаки стають нашою повсякденною реальністю, так як війна ведеться не лише на лінії зіткнення, а і в глибокому тилу. Кожен комп’ютер в Україні може стати як «жертвою», так і засобом атаки. Якщо не приділяти уваги безпеці, ми будемо приречені на колапс, - наголошує блогер.