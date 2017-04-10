Цимбалюк: нашелся дедушка «распятого славянского мальчика»

Роман Цимбалюк, известный украинский журналист, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что ему удалось узнать, кто является дедушкой «распятого мальчика из Славянска», которого создали российские телеканалы, информирует replyua.net.
«Я знаю его, как минимум уже три года, но лишь сейчас понял, что это он. Вчера в Краснодарском крае, суд Кропоткина задержал на 15 суток Сергея Рулева, который когда-то бросил фразу «Топаз, дай команду». Возможно, помнят не все. Но зимой, три года назад, Рулев хотел снимать позитивное видео про титушек в Мариинском парке, но те его избили», пишет Цимбалюк. По его словам, телеканал Россия все-таки снял страшный сюжет, и главную роль в нем сыграл Рулев, показав, как его «пытали» активисты Майдана.
«Вот так государство Россия начинало сеять ненависть по отношению к Украине, причем добилось феноменального успеха. После смены власти в Украине Рулев переехал в Ростов-на-Дону, став иностранным корреспондентом «Славянских новостей», и формально нашего коллегу отправили под арест за неповиновение полицейским», отметил журналист.