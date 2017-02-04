Эксперт: «Безвиз» для Украины станет личным поражением Путина

Известный украинский политический обозреватель Тарас Черновил на своей странице в Facebook пишет о том, что реальная причина задержки безвизового режима для Украины хорошо известна всем реальным экспертам, но некоторые из них начали откровенно врать и разводить «зраду».
По словам Тараса Черновила, после полного выполнения нами всех условий осенью прошлого года рассматривались уже технические детали введения «безвиза». Тогда жестко и ультимативно против Украины выступили Нидерланды и Франция, в которых хорошо поработали российские лоббисты и наши «антилобисты-оптимисты». Они настояли, чтобы ввести соответствующую сегрегацию по Украине, а именно – ввели отличные критерии начала последнего этапа для двух стран. Для Грузии отсчет начинался в день, когда было достигнуто консенсус относительно процедуры возможного прекращения «безвиза», а для Украины – со дня вступления в силу такого решения. «Кто знает европроцедуру, понимает, что это несколько месяцев», – отметил эксперт.
Черновил, подчеркивает, что это дикая несправедливость, но ее создали не из-за бездействия кого-то на Банковой или Михайловской, а через мощную антиукраинскую кампанию со стороны «друзей Путина». Они мечтали так затянуть процесс, чтобы дождаться выборов во Франции. Украине удалось при помощи Туска, Шульца и других друзей этому противостоять, не допустить такой несправедливости оказалось невозможным – инициаторы использовали принцип консенсусного решения и просто блокировали «безвиз», никакие аргументы на них не влияли.