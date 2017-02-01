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Блогер: сравните наступление на Дебальцево и Авдеевку и поймите, что обстрел Авдеевки – это просто нервы Путина

Блогер: сравните наступление на Дебальцево и Авдеевку и поймите, что обстрел Авдеевки – это просто нервы Путина
Известный украинский блогер Павло Правый на своей странице в Facebook пишет о том, что, если бы российские боевики имели намерение и силы реально штурмовать Авдеевку, они бы не посылали в атаки по 50-100 полупьяных «орков», они бы навалились всеми силами.

По словам блогера, год назад Дебальцево: до 12 тысяч местных сепаратистов и бурятских трактористов во главе с генерал-лейтенантом Ленцовим, более сотни танков, БТР, отряды казачков и монахов. Даже по их данным в боях там легло больше 3 тысяч наемников. Так на самом деле штурмуют города и так их захватывают, не хаотично стреляют по жилым массивам и время от времени попадая по позициях ВСУ.

«Позавчера и вчера в атаки ходило по полсотни штук пушечного мяса за раз. Выкосили этих, посылают еще полсотни-сотню, а артиллерия войну еще никогда не выигрывала – только пехота», – отметил Павло Правый. По его словам, такое впечатление, что Авдеевка – это действительно истерика со стороны боевиков, а также попытка определенных сил в России «подставить» Путина перед Западом и лично – Трампом и «добить» морально-психологический настрой «ополченцев».
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