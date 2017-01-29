Блогер: если мы хотим жить, как в Европе, давайте больше работать, а не обсуждать, какие праздники оставить

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Известный украинский блогер и экономист Тарас Загородний на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что наблюдая, как на европейских заправках, пекарнях, в ресторанах бабушки предпенсионного возраста работают со скорость электровеника, сразу же вспоминаются сцены из нашей страны, где такие же операции еле делали более молодые два-три человека вместо одной европейской бабушки.Блогер подчеркивает, поэтому миф о «працелюбной нації» слегка преувеличен самими же нами. «Чтобы жить «как в Европе» нужно научится пахать, как в Европе. Я уже молчу про американцев, китайцев, японцев, которые мега продуктивны и пашут, как кони. Богатство создается трудом, а не бездельем. А у нас с 20 декабря до 20 января – вся деловая жизнь мертвая. Майские праздники – 10 дней – шашлыки. Это я к дискуссии о праздниках. 9 мая убирать как праздник – это бред. Его оставить», – написал Тарас Загородний.По его словам, все остальные оставить, как праздники, но сделать рабочими днями, пусть, кто хочет тот и отмечает, также стоит убрать практику, когда попадание на выходной – рождает еще один выходной. Обсуждать нужно работу и повышение продуктивности труда, а не то, как побольше выходных себе понапридумывать.