Росс: 2017 год станет сложнейшим для Порошенко – у него появятся новые враги

Текущий год станет для президента Украины одним из самых сложных – у него появятся новые враги как в Украине, так и за рубежом. По информации replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал астролог Влад Росс.
По его словам, в гороскопе Петра Порошенко все указывает на то, что Луна сближается с Сатурном, а это значит, что произойдут самые неприятные ситуации, в том числе возможно и ниспровержение. «Президент может преодолеть все трудности и остаться в должности, однако он постоянно будет попадать в такие обстоятельства, из которых невероятно трудно выйти – они будут сильно давить на Порошенко», отметил Росс.
Кроме того, он считает, что у главы государства появятся новые враги за пределами Украины, и первая половина года еще как-то позволит президенту удержаться на плаву, однако мировые лидеры потом начнут встречаться с ним намного реже, и они не станут делать ставку на Порошенко. Астролог при этом отметил, что текущий год будет для украинского президента невероятно сложным с точки зрения политики, однако физической опасности не существует.