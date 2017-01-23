Дипломат: головування України в ООН – це перемога українських дипломатів над календарем

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Відомий український дипломат Богдан Яременко на своїй сторінці в соцмережі Facebook пише про те, що не треба перебільшувати роль України, як непостійного члена Ради Безпеки ООН. Непостійне членство в Радбезі – це не найбільш ефективний інструмент вирішення національних проблем, тим більше, коли країна, яка туди обирається, не розуміє навіщо їй це потрібно, а робить це винятково з міркувань дипломатичного престижу, вважає Богдан Яременко.Дипломат наголошує, що за три роки війни маємо в ООН дві корисні з політико-правової точки зору резолюції, але це аж ніяк і агресора не заспокоює, і війну не закінчує. «Тепер ось з якогось дива хтось знову піднімає хвилю очікувань від головування України в Радбезі ООН в лютому 2017 року. Пішли якісь «аналітичні балачки», що Україна зробить за цей час, як скористається головуванням?», – зазначив Яременко.На його переконання, якщо знати базу ООН, то варто сказати, що головують в Радбезі ООН по календарному місяцю усі без винятку члени РБ в порядку англійської абетки. Тобто, головувати – це не вибір, не дорогоцінний трофей, за який потрібно боротися на виборах, а обов’язок кожної країни, яка обралася до РБ ООН. Повноваження головуючої країни не дають підстави навіть сподіватися на те, щоб використати місяць перебування в кріслі головуючого в РБ ООН для досягнення чогось там для своєї країни чи людства. Головуюча країна не приймає рішення одноособово. Інакше Російська Федерація, яка головувала в жовтні, уже би все вирішила, як їй потрібно. «Тому давайте спокійніше. Ця перемога української дипломатії над календарем від нас нікуди не подінеться. І перемогою, за великим рахунком, не стане хоч, можливо, і буде освячена перебуванням в штаб-квартирі ООН найголовнішого українського дипломата», – підсумував експерт.