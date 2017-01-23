Яременко: Україні не варто поспішати з контактами на найвищому рівні з США

Український дипломат і голова правління благодійного фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко вважає, що на разі потрібно дати час і нашому послу в Вашингтоні, і найнятим лобістам, щоб роздивитися, розібратися – що і як відбуватиметься нині в Білому домі, хто ключові гравці, як вони взаємодіють між собою і з президентом Трампом. Потрібно вибудувати коло контактів. Про це дипломат написав на своїй сторінці в Facebook.
«Україна ніколи не належала і не буде належати до сфери першочергових інтересів США. Тому ранній контакт може зіграти дуже невдячний жарт – відбудуться зустрічі, діалог, якісь обіцянки чи запевнення з боку США, а далі – під впливом якихось більш важливих інтересів США змінять свою політику», – зазначив Яременко.
На його думку, потрібно дати можливість Трампу і його команді сформуватися, сформувати політику, проявити себе в ділі, почати працювати. Лише це дасть повне уявлення з ким ми маємо справу, і як себе з ними поводити, які мотиви рухають новою американською адміністрацією на світовій арені. «Найголовніше – з чим йти на зустріч з новою адміністрацією? Чи готова вона слухати безкінечне українське – ми захищаємо світ, ми реформуємось, ми боремось з корупцією. При тому, що особливо вражаючих результатів боротьби на жодному з напрямків продемонструвати не можемо. Усе своє життя Трамп не проводить зустрічі з тими, хто не дає йому прибутку. Проблема в тому, що спершу необхідно переконатися, що зустрічі з новим американським президентом взагалі варті зусиль, витрачених на їхню організацію», – підсумував дипломат.