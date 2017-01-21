Хоруженко: що буде зі світом, коли в Німеччині також з’явиться своя Марін Ле Пен?

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Відомий український блогер і політолог Олександр Хоруженко на своїй сторінці в соцмережі Facebook пише про те, що в очікуванні виборів у Франції в 2017 році і загрози приходу до влади прихильниці Володимира Путіна Марін Ле Пен, якось подумалось, що справді світ зміниться, коли такий же персонаж з'явиться в сучасній Німеччині.«Зовсім випадково попав під руку фільм «Він знову тут». Бомба! Раджу всім, хто вміє думати і уміє моделювати майбутнє цього світу. Пустир в Берліні, серед якого в найнесподіваніший момент виникає гість з потойбічного світу – не хто інший, як Адольф Гітлер», – написав Хоруженко. В фільмі Гітлер потрапляє в XXI століття, де він ніхто, простий жебрак, але є інтернет, мобільний зв'язок, безліч гаджетів і засобів пересування, є бомбезний момент, коли він приходить, як запрошений актор на комедійне шоу, або навідується в офіс своїх ницих нащадків із НДПГ.«Це не комедійний шлак, а безжальна у своїй точності сатира. Ти навіть не встигаєш розібрати той «поребрик», коли від тролінгу і «приколу» режисер фільму починає знущатися не над Гітлером, а над глядачами фільму і суспільством. Під кінець фільм тримає тебе вже за нерв самої реальності», – підсумував полтілогог.